Nederlandse tekstschrijvers willen dat de vergoeding die zij krijgen voor succesvolle nummers beter wordt geregeld. Ze starten een collectief en sluiten zich hiermee aan bij een soortgelijk Engels initiatief.

De auteurs en componisten stellen dat bij nieuwe liedjes nu zangers en hun managers vaak, onterecht, een auteurscredit claimen. Dit betekent dat zij ook geld ontvangen voor de auteursrechten als een nummer veel gedraaid wordt.

Het initiatief voor de Nederlandse actie komt van Jan Tekstra, die hits schreef voor Marco Borsato, De Kast en rapper Glen Faria. Een groot aantal Nederlandse schrijvers heeft een collectief opgericht dat gaat pleiten en lobbyen voor hun doel, vertelde Tekstra woensdag in het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV.

"Het is een vorm van koehandel", legde Tekstra aan presentator Patrick Lodiers uit. "Er worden eisen gesteld: als jij wilt dat we dit nummer opnemen of uitbrengen, dan moet een deel van de auteurscredit naar ons gaan. Stel: jij hebt dit radioprogramma bedacht. Maar als je mij te gast vraagt, kom ik alleen als je mij ook op de lijst zet als bedenker."

Schrijvers houden weinig geld over

Volgens Tekstra is het probleem voor auteurs en componisten de afgelopen jaren steeds erger geworden. "Streamingdiensten betalen heel slecht voor liedjes", rekent hij voor. "Bij één miljoen streams staat iedereen op de banken. Maar wij krijgen 6.000 euro, waarvan we dan na allerlei verdeelposten maar 600 euro overhouden."

De verhoudingen zijn zoek in de muziekindustrie, bepleit Tekstra namens het collectief. "De eigenaars van platenlabels rijden in dikke BMW's, terwijl wij niet eens een nieuwe fiets kunnen betalen. We snappen dat we in de schaduw staan en dat de artiesten onze liedjes groot maken. Maar zonder schrijvers zouden er überhaupt geen liedjes zijn. Die beloning moet worden rechtgetrokken."