Als Baas B in 2009 besluit te stoppen met zijn carrière als duo met Lange Frans, denkt hij er niet aan ooit nog muziek uit te brengen onder zijn artiestennaam. Elf jaar later is er dan toch een soloplaat van de rapper. In gesprek met NU.nl vertelt Baas B dat hij een lange weg heeft afgelegd om weer trots te kunnen zijn op wat hij heeft bereikt onder die naam.

"Ik was eigenlijk helemaal niet meer van plan om nog muziek te maken onder de naam Baas B", vertelt de rapper. "Muziek heeft er altijd in gezeten, maar er was een lange weg nodig voordat ik weer trots kon zijn op die naam. Voor mijn gevoel had die een negatieve lading doordat ik hem associeerde met een wereld waar ik niet langer onderdeel van wilde zijn."

De druk rondom het artiestenbestaan en zijn bekendheid werden hem na succesvolle jaren te veel. "Baas B was gaandeweg een masker voor me geworden. Het werd een manier om me staande te houden naar de buitenwereld. Ik was mezelf niet meer."

In 2009 besloot hij na jaren van twijfel helemaal te stoppen met muziek en zijn studie psychologie af te ronden. Daarna bracht hij onder zijn echte naam, Bart Zeilstra, enkele liedjes uit waarop hij zong in plaats van rapte.

"In 2016 schreef ik weer voor het eerst een rapliedje. Dat voelde goed en was voor mij een nieuw begin na alles wat ik achter me had gelaten. De naam Baas B klopte weer voor mijn gevoel. Het album dat ik nu heb uitgebracht is zo persoonlijk; het verschil tussen Bart en Baas B is echt nihil."

'Ze zagen me weer als Bart'

Voordat hij zijn plezier in muziek terugvond, moest hij eerst zijn plezier in het leven zien terug te krijgen. Op het nummer Kind In Mij rapt hij over de onbevangenheid en speelsheid die hij als kind had, maar gaandeweg kwijtraakte.

“Ik moest mezelf opnieuw uitvinden. Ik had het nodig om te ervaren hoe mensen op mij reageerden in de collegezaal en op het voetbalveld. Ze zagen me weer als Bart en zo begon ik mezelf ook weer te zien.”

"Ik moest mezelf opnieuw uitvinden. Ik had het nodig om te ervaren hoe mensen op mij reageerden in de collegezaal en op het voetbalveld. Ze zagen me weer als Bart en zo begon ik mezelf ook weer te zien. Ik merkte dat ik tijdens colleges weer grappen begon te maken. Dat deed ik vroeger op school ook. Langzaam genoot ik weer van kleine dingetjes, voelde ik inspiratie voor muziek en begonnen er weer melodietjes in mijn hoofd te zingen."

Bang om terug te vallen in die oude patronen nu hij weer in de aandacht staat, is hij niet. "Ik weet niet of ik per se een andere persoon ben, maar ik voel me zeker sterker. Ik weet dat ik zou kunnen dealen met obstakels."

Kwetsbaarheid tonen werkt aanstekelijk

Na het afronden van zijn studie psychologie werkte hij met jongeren die kampen met verslavings- en gedragsproblemen. Dit leerde hem veel over de kracht van kwetsbaarheid. "Ik was aanwezig bij groepssessies waarin jongeren vertelden over hun problemen. Door hun kwetsbaarheid te tonen, werden anderen ook weer aangespoord om opener te zijn. Het werkte aanstekelijk en dat is mooi om te zien."

"Het is iets wat ik ook heb kunnen gebruiken in mijn muziek. Ik was veel aan het reflecteren en heb dingen op een rijtje kunnen zetten."

Het was voor Baas B wel weer even spannend om nieuwe muziek uit te brengen. "Ik heb er een jaar aan gewerkt en dan ben je wel benieuwd hoe mensen gaan reageren, maar het bevalt me wel weer. Waar ik me vooral druk over maak, is hoe ik ervoor zorg dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit album er is. Ik wil niet dat het als een nachtkaarsje uitgaat."