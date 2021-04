Lange Frans en Baas B waren net aan een comeback als duo begonnen, toen begin 2020 de wereld veranderde door de coronapandemie. Baas B gebruikte de tijd in lockdown om een soloalbum te maken. Samenwerken met Lange Frans wil hij alleen nog als ze qua boodschap op één lijn zitten, vertelt hij aan NU.nl.

"We hadden plannen en er lagen aardig wat demo's op de plank", vertelt Bart Zeilstra, de echte naam van Baas B, over de periode voor de lockdown waarin hij samen met Lange Frans onder meer een nieuwe versie van Het Land Van uitbracht.

Baas B keerde naar eigen zeggen vervolgens in zichzelf en maakte zijn debuutalbum als soloartiest: Die Goede Nieuwe Tijd.

Lange Frans kwam in het afgelopen jaar regelmatig in opspraak door zijn podcasts, waarin hij onder meer zei te geloven dat politici een pedofielennetwerk onderhouden. Zijn account werd van YouTube verwijderd wegens het schenden van de richtlijnen.

'Zijn uitspraken zijn voor zijn rekening'

Baas B ziet de uitspraken van zijn collega niet als reden om nooit meer met hem samen te werken. "Ik ben het niet eens met de uitspraken die hij doet, maar die zijn voor zijn rekening. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor en heeft niets te maken met Lange Frans & Baas B. We zijn al vrienden vanaf baby af aan en die band zal nooit vergaan."

"Om nog aan muziek samen te kunnen werken, is het wel belangrijk dat je op één lijn zit qua boodschap die je wil overbrengen. Voordat we weer iets zouden uitbrengen, moeten we ervoor zorgen dat we het daarover eens zijn. De tijd zal dat leren", vertelt de rapper die met Lange Frans hits als Moppie, Diemen-Zuid en Zinloos scoorde.

Baas B heeft nog niet gehoord wat Lange Frans van zijn album vindt, maar onlangs stuurde hij hem wel al het nummer Back In The Days op, waarin hij rapt over hun begindagen als succesvol duo. "In dat nummer zitten ook wat samples van ons eerdere werk, dus dat wilde ik hem graag laten horen. Dat vond hij helemaal te gek."