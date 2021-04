Muziekfestival Down The Rabbit Hole (DTRH) vindt dit jaar niet plaats in juli, maar van 27 tot en met 29 augustus. Ook de locatie is dit jaar anders. Beuningen is vervangen door het Lowlands-terrein in Biddinghuizen, maakt de organisatie woensdag bekend.

De organisatie maakt donderdag de eerste bevestigde artiesten bekend en de kaartverkoop begint op 1 mei.

Het festival zou eigenlijk van 2 tot en met 4 juli plaatsvinden, maar het risico op afgelasting is volgens de organisatie toch te groot. "Daarnaast toeren veel van onze favoriete artiesten niet in juli, omdat een hoop andere Europese festivals ook niet doorgaan. Daarom verplaatsen we DTRH dit jaar eenmalig naar het einde van de zomer. Hierdoor hebben we een goede kans om elkaar dit jaar toch te zien en los te gaan."

Lowlands vindt een week eerder plaats op hetzelfde terrein, waardoor de organisatoren spullen kunnen delen.

"Omdat het onmogelijk is om al die spullen in vier dagen naar Beuningen te sjouwen, vroegen onze Lowlandscollega's: 'Waarom kom je niet voor één keer in Biddinghuizen logeren?'", stelt de organisatie in het persbericht.