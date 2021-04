Als de coronamaatregelen het toelaten, geeft Danny Vera op 24 december zijn grootste concert ooit. De Zeeuwse zanger staat op die datum in de Ziggo Dome in Amsterdam, kondigt concertorganisator Friendly Fire woensdag aan.

Vera is blij dat hij "na zo'n ongelooflijk raar jaar" goed nieuws heeft voor zijn fans. "Spannend, maar ik kan niet wachten om weer op een podium te staan en voor jullie een geweldige show te spelen, ik hoop jullie daar te zien", laat de zanger weten.

In de Ziggo Dome zal Vera nieuwe nummers van zijn vorig jaar verschenen album The New Now spelen, maar ook komen oude liedjes voorbij. Kaarten voor het concert zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De zanger stond jarenlang in kleine zalen, maar brak in 2019 door bij het grote publiek met zijn hit Roller Coaster. Met dat nummer stond Vera vorig jaar zelfs bovenaan de Top 2000 van NPO Radio 2.