Queen brengt samen met nieuwe leadzanger Adam Lambert veel tijd door in de muziekstudio, vertelt Brian May in gesprek met Guitar Player. Of dat ook leidt tot een nieuw album, is volgens de gitarist nog erg onzeker.

"Adam, Roger (Taylor, drummer, red.) en ik hebben in de studio wat dingen uitgeprobeerd", vertelt May. "Maar tot nu toe hebben we nog niet het gevoel dat er iets tussen zit dat echt goed is."

Het idee van een nieuw album sluit de band niet uit. "Maar dat is nu nog niet het geval."

De situatie rond het coronavirus maakt het er volgens May niet makkelijker op. "Het leven is een kant opgegaan waarin het erg moeilijk is om zoiets te onderzoeken. Misschien dat dit verandert, maar zoals het er nu uitziet gaat dat op korte termijn niet gebeuren."

Het laatste album dat van Queen verscheen, was The Cosmos Rocks in 2008. Hierop was de band te horen met zanger Paul Rodgers. Na het overlijden van leadzanger Freddie Mercury in 1991 bracht Queen nauwelijks meer nieuwe muziek uit.

Lambert, die doorbrak bij American Idol en tijdens dit programma voor het eerst met de band op het podium stond, sloot zich sinds 2011 steeds vaker bij Queen aan. In 2014 ging hij voor het eerst met de bandleden op tournee. De zanger en Queen hebben tot dusver nog geen nieuwe muziek samen uitgebracht.