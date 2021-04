Mick Jagger en Dave Grohl hebben dinsdag onverwachts een nieuw nummer uitgebracht. De zangers van respectievelijk The Rolling Stones en Foo Fighters hebben samen het nummer Eazy Sleazy gemaakt, dat is te beluisteren op YouTube.

Het rocknummer is gemaakt tijdens de coronalockdown en een verrassing voor hun fans. Jagger neemt vooral de zang op zich, terwijl Grohl het instrumentele aspect voor zijn rekening neemt.

In het nummer wordt gerefereerd aan de huidige coronatijd. Zo gaat het bijvoorbeeld over online vergaderingen en nepapplaus op televisie. Bij het lied zit ook een videoclip.

"Het is een nummer dat ik schreef over uit de lockdown komen, met het broodnodige optimisme", aldus de 77-jarige Stones-voorman Jagger, die Grohl bedankt voor zijn medewerking.

Die is op zijn beurt ook blij met de muzikale samenwerking met Jagger. "Het is moeilijk onder woorden te brengen wat het opnemen van dit nummer met Sir Mick voor mij betekent", zegt de 52-jarige Grohl. "Het is meer dan een droom die uitkomt."