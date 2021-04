Snelle maakte enkele weken voordat de Netflix-documentaire Snelle: Zonder Jas Naar Buiten verschijnt bekend dat hij op doktersadvies rust neemt wegens oververmoeidheid. Documentairemaker Anne de Clercq vertelt in gesprek met NU.nl dat ze hoopt dat de muzikant de tijd neemt om beter te worden.

In de documentaire wordt Snelle enkele maanden gevolgd en komt zijn omgeving aan het woord over zijn snelle opmars in het Nederlandse muzieklandschap. Het drukke schema van de zanger van hits als Blijven Slapen, Reünie, Smoorverliefd en De Overkant wordt door hemzelf in de documentaire meermaals aangekaart.

Toch had De Clercq niet direct verwacht dat Snelle zijn werkzaamheden neer zou moeten leggen als gevolg van vermoeidheid. "Ik zag dat niet aankomen, maar kan het me tegelijkertijd wel voorstellen. Ik heb meegemaakt hoe ongelofelijk druk hij het heeft en hoe iedereen wat van hem wil", vertelt ze.

De Clercq omschrijft de strijd die Snelle had met zijn agenda als "de keerzijde van de roem waar eigenlijk iedere ster mee te maken krijgt". "Ik hoop gewoon dat hij nu echt de tijd neemt en dan snel beter wordt."

'Rapper met hazenlip uit rijk dorp gelijk inspirerend'

De Clercq, regisseur van onder meer de series Soof, Tessa en Feuten en de film Soof 3, zei niet meteen volmondig ja toen ze gevraagd werd een documentaire over Snelle te maken rondom zijn derde album Lars. "Ik had weleens van hem gehoord, maar ik kende hem verder eigenlijk helemaal niet. Toen ik hem ging googelen werd ik al snel enthousiast."

"Een rapper met een hazenlip uit een rijk dorp die in een mum van tijd zo beroemd werd, dat vond ik gelijk heel inspirerend." Ze kreeg al regelmatig de vraag of het niet te vroeg is om een documentaire over de 25-jarige Snelle te maken. "Dat vond ik zelf ook wel even spannend, maar als ik erop terugkijk, vind ik het vooral een prachtig tijdsbeeld over een vriendengroep en hun ambities en dromen om te leven van muziek."

De documentairemaker genoot zelf erg van de archiefbeelden die ze voor de film gebruikte. "Je ziet de drive in zijn kop echt op die beelden. Hij moest en zou doorbreken als muzikant. Zijn verhaal is inspirerend, omdat hij laat zien dat het niet uitmaakt hoe vaak je valt, als je maar je droom najaagt. Het is ook tof om hem bezig te zien. Ik was echt verrast door hoe goed hij is in het maken van muziek."

Dilemma in vriendengroep is cadeau voor filmmaker

De vrienden met wie Snelle zijn carrière opbouwde, spelen een grote rol in Zonder Jas Naar Buiten. Vooral de invloed van het coronavirus op de groep waarmee hij voornamelijk toerde, wordt van beide kanten besproken.

"Corona bemoeilijkte het maken van de film, maar uiteindelijk hebben we het omarmd en is het een belangrijk onderdeel geworden van het verhaal. Je ziet hoe Snelle en zijn vrienden allemaal werkten aan een doorbraak en dat het niet uitmaakte wie de ster zou worden. Nu kan door corona de helft van hen niet meer mee profiteren. Dat is een moeilijk dilemma, maar als filmmaker natuurlijk een cadeau."

De Clercq is ervan overtuigd dat Zonder Jas Naar Buiten een intiemere film is geworden door het coronavirus. "Anders zouden we hem vooral gevolgd hebben bij optredens. Doordat dit niet kon, moesten we vooral de buitenwereld naar hem toehalen. De film laat zien dat zijn wereld dichter bij die van ons staat dan je zou denken."

Snelle: Zonder Jas Naar Buiten is vanaf vrijdag 16 april op Netflix te zien.