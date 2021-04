Duncan Laurence heeft een notering in de prestigieuze Billboard Hot 100-lijst te pakken, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst. De Nederlander komt met zijn nummer Arcade binnen op de honderdste plek. Het is de eerste keer dat de zanger in de Amerikaanse hitlijst is opgenomen.

In het recente verleden wisten voornamelijk Nederlandse producers als Martin Garrix, Tiësto en Afrojack een plekje in de bekende hitparade te bemachtigen.

Het is daarom bijzonder dat een Nederlandse zanger met een nummer in de Billboard Hot 100 terechtkomt.

De regerend winnaar van het Eurovisie Songfestival heeft zijn opkomende populariteit in de Verenigde Staten te danken aan recente optredens in programma's als The Ellen DeGeneres Show en The Today Show.

Ook de app TikTok zorgde voor een opleving van Laurences hit Arcade. Talloze gebruikers maakten de afgelopen maanden filmpjes waarin het nummer te horen is