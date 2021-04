Frenna geeft op 4 december wederom een concert in de Amsterdamse concertzaal en evenementenhal AFAS Live, meldt de rapper maandag in De Vooravond.

De kaartverkoop voor het concert begint op 20 april. Ook in 2019 trad Frenna op in AFAS Live.

Vorig jaar juli behaalde Frenna wereldwijd meer dan een miljard streams op Spotify. Het jaar daarvoor was de rapper met 325 miljoen streams de meest gestreamde artiest in Nederland.

Frenna scoorde in 2016 samen met Ronnie Flex de hit Energie. In 2018 voerde hij de Top 40 aan met Verleden Tijd, een cover van Abels Onderweg in samenwerking met Lil' Kleine, en had hij succes met de single Culo. In maart kwam Frenna's vijfde soloalbum Highest uit.

In 2019 scoorde Frenna een hit met het nummer Ghetto Youth en won hij de Edison Popprijs voor zijn album Francis. Naar eigen zeggen was de rapper vanwege zijn grote onzekerheid bijna niet begonnen met het maken van muziek.