Iron Maiden komt in 2022 naar Nederland

De Britse metalband Iron Maiden geeft op maandag 27 juni 2022 een concert in GelreDome in Arnhem, zo maakt concertorganisator MOJO bekend. Hun Legacy of the Beast Tour zou eigenlijk van start gaan in 2020, maar is nu verplaatst naar volgend jaar. De kaartverkoop voor het concert in Arnhem begint aanstaande vrijdag. Eerder gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.