Don Diablo heeft een digitaal concert verkocht voor ruim 1 miljoen euro. Het gaat om een uur durende film, getiteld Destination Hexagonia, die als een zogeheten non-fungible token (NFT) in de markt werd gezet.

Een NFT is een digitaal voorwerp dat niet uitwisselbaar is voor iets anders. De markt voor dit soort dingen groeide de laatste maanden plotseling sterk. Zo veilde Twitter-topman Jack Dorsey zijn eerste tweet en werd een digitaal kunstwerk van Beeple verkocht voor ruim 69 miljoen dollar (zo'n 58 miljoen euro).

De koper betaalde 600 Ether, een digitale munteenheid, voor het concert van Don Diablo. Dat is omgerekend ruim 1 miljoen euro. Hij of zij is nu de enige eigenaar van de film. De Destination Hexagonia-NFT wordt geleverd in een unieke handgemaakte doos met een harde schijf die de enige kopie bevat.

Het concert is niet het eerste voorwerp dat Don Diablo als NFT verkocht. Eerder verkocht hij een niet eerder uitgebracht liedje voor zo'n 200.000 dollar.