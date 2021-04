Vlak voor het overlijden van DMX is er nog een nieuw nummer van hem uitgekomen. Een paar uur voor de dood van de Amerikaanse rapper (50) op vrijdag verscheen X Moves.

Voor het nummer werkte DMX samen met onder anderen bassist Bootsy Collins, bekend van Parliament-Funkadelic, en Deep Purple-drummer Ian Paice. Het is niet bekend wanneer het nummer is opgenomen.

Het laatste nummer dat DMX daarvoor uitbracht, was Bane Iz Back uit 2017. Het recentste studioalbum van de rapper, die vooral bekend was van de hits Party Up (Up In Here) en X Gon' Give It To Ya, stamt uit 2015: Redemption Of The Beast.

DMX, oftewel Earl Simmons, overleed vrijdag nadat hij een week in coma had gelegen. De rapper kreeg vorige week een hartaanval die door een overdosis drugs zou zijn veroorzaakt. Hij kampte al jaren met verslavingen.