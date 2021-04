De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lil' Kleine - Waar Ik Vandaan Kom

Lil' Kleine brengt vrijdag zijn tweede single van dit jaar uit. Eerder verscheen al Geen Hype, een samenwerking met JoeyAK en Kevin, die hij nu opvolgt met Waar Ik Vandaan Kom. Hij schreef de nieuwe single samen Monsif Bakkali, die het nummer ook produceerde. Op het nummer rapt Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine echt heet, over alles wat hij heeft bereikt en de mensen om hem heen die niet oprecht zijn en alleen iets van hem willen. "Ik ben alleen en ik laat me niks zeggen", zegt hij in het refrein.

Taylor Swift - Mr. Perfectly Fine

Taylor Swift kondigde na een geschil met Big Machine Records aan dat ze haar eerste zes albums (die bij die maatschappij verschenen) opnieuw op gaat nemen. Swift wil namelijk niet meer dat het label verdient aan haar muziek waar ze zelf geen eigenaar over is. Ze voegt nu de daad bij het woord en heeft haar tweede album Fearless, dat in 2008 verscheen, opnieuw opgenomen. Ook zes nummers die destijds de plaat niet haalden, waaronder Mr. Perfectly Fine, zijn nu verschenen. Daarmee telt Fearless (Taylor's Version) 26 nummers.

Baas B - Kind In Mij

Baas B is na een lange pauze terug met nieuwe muziek. De rapper, wiens echte naam Bart Zeilstra is, brengt zijn soloalbum Die Goede Nieuwe Tijd uit. De rapper die bekend werd als duo met Lange Frans besloot in 2009 te stoppen met muziek en ging psychologie studeren. In 2019 was hij kort herenigd met Lange Frans en de afgelopen tijd werkte hij vooral aan zijn eigen muziek. Tegen De Telegraaf zegt hij over het nummer Kind In Mij: "Daarin beschrijf ik dat ik mezelf jarenlang uit pure zelfbescherming afgesloten heb. Ook de connectie met het kind in mij, met het onbezorgde, het onbevangene, het speelse was weg. Toen ik dat terugvond volgde vanzelf ook weer inspiratie."

Doja Cat & SZA - Kiss Me More

Doja Cat en SZA hebben hun krachten gebundeld. De rapper en zangeres die vorig jaar een grote hit scoorde met Say So, riep de hulp in van de r&b-zangeres voor de eerste single van haar nog te verschijnen album Planet Her. Het nummer heet Kiss Me More en bevat een sample van het jarentachtignummer Physical van Olivia Newton-John.

J Balvin & Khalid - Otra Noche Sin Ti

J Balvin en Khalid hebben samen het nummer Otra Noche Sin Ti opgenomen. Beide artiesten behoren tot de populairste artiesten van het moment. De Colombiaanse J Balvin staat in Spotify momenteel op de zevende plaats van meest geluisterde artiesten en ook de Amerikaanse Khalid staat in de top tien. Beide artiesten schreven mee aan het nummer en het resultaat is een mengeling van de Spaanse en Engelse taal.

Edwin Evers - Tijd

Edwin Evers had al jaren de wens om eens een soloalbum te maken, maar wegens tijdgebrek kwam het er nooit van. In gesprek met ANP vertelt de muzikant en radio-dj dat hij zich vanwege de coronacrisis volledig kon richten op het maken van de plaat Tijd. "Het was eigenlijk een geluk bij een ongeluk", aldus Evers.

