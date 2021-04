Dj en producer Marshmello heeft bij het maken van zijn hit Happier met de band Bastille geen inbreuk gemaakt op het copyright van Arty, een Russische collega. Variety meldt dat de rechter een claim van de Russische dj heeft afgewezen.

Arty, die eigenlijk Artem Stoliarov heet, klaagde Marshmello in 2019 aan. Hij stelt dat in het nummer de synthesizermelodie wordt gebruikt uit zijn remix van het nummer I Lived van OneRepublic uit 2014. Arty had advocaat Richard Busch in de arm genomen, die een overwinning boekte voor de erven van Marvin Gaye in de zaak rond het liedje Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams.

Deze keer trok Busch en daarmee zijn cliënt Arty echter aan het kortste eind. In deze zaak ging het niet om de mogelijke muzikale gelijkenissen, maar om het contract dat Arty tekende om het nummer te remixen. In dat contract gaf hij namelijk al zijn rechten over het nummer op.

Volgens het team van Arty gaf hij alleen de rechten over de originele versie van OneRepublic op, maar de rechter maakte uit het contract op dat hij ook afstand deed van de rechten over zijn remix. Daarom deed het er niet meer toe of Marshmello daadwerkelijk het werk van Arty heeft gekopieerd.

Marshmello, die standaard vermomd optreedt, bracht Happier in de zomer van 2018 uit. Het nummer bereikte zowel in de Britse als in de Nederlandse hitlijsten de top vijf.