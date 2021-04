Twaalf niet eerder verschenen liedjes van Prince worden op vrijdag 30 juli uitgebracht, meldt zijn platenmaatschappij Sony. Het titelnummer Welcome 2 America is donderdag verschenen.

Op dit liedje bezingt Prince, overleden in 2016, de oppervlakkigheid van sociale media, realitytelevisie en monopolies in de muziekindustrie.

Prince rondde de opnames van het album in 2010 af, maar bracht het niet uit en bewaarde het in een kluis op zijn landgoed. Wel ging hij in 2011 op tour onder de titel Welcome 2 America.

De videoregistratie die is gemaakt van zijn concert in Los Angeles is ook bijgevoegd op zijn cd. De artiest zingt tijdens deze show diverse grote hits en ook covers van andere zangers, onder wie Janet Jackson en Bob Dylan.

Op het album zijn samenwerkingen te horen met onder anderen bassist Tal Wilkenfeld, drummer Chris Coleman en engineer Jason Agel.

Prince, onder meer bekend van de hits Purple Rain en When Doves Cry, overleed in 2016 na een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl.