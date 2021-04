Rapper Baas B brengt vrijdag zijn eerste soloplaat uit, Die goede nieuwe tijd. Hij weet niet of hij nog ooit muziek zal maken met Lange Frans, met wie hij in 2019 na een jarenlange ruzie weer werd herenigd.

De twee zongen samen onder meer in de talkshow Beau, maar daarna kwam de samenwerking mede vanwege corona stil te liggen.

Dat Lange Frans de afgelopen tijd voornamelijk bezig is met complottheorieën in zijn podcast, is Baas B niet ontgaan, vertelt hij aan het AD. "Ik ben het niet eens met zijn uitlatingen en wil daar niet mee geassocieerd worden, maar we zijn wel vrienden", aldus de 38-jarige rapper, die eigenlijk Bart Zeilstra heet.

"Ik weet niet of wij weer iets samen gaan doen, daar hebben we gewoon nog geen afspraken over gemaakt. Ik wil de komende jaren meer albums maken, zelf muziek produceren en zo gelukkig blijven als ik nu ben. Vanaf 2019 had ik eindelijk weer het gevoel dat ik de Bart was die ik wilde zijn. Speels, spontaan, humoristisch, positief."

Lange Frans en Baas B scoorden als duo hits als Moppie, Zinloos en Het land van. Baas B stopte de samenwerking na drie albums omdat hij lastig kon omgaan met de roem. Zo had hij last van straatvrees en voelde hij zich overal bekeken. Lange Frans nam hem dat niet in dank af en de twee spraken elkaar jarenlang niet.