Fresku is een van de artiesten die tijdens de proefevenementen van de overheid mag optreden. De rapper staat op 23 april om 19.30 uur in de Ronda, een van de zalen van het Utrechtse poppodium Tivoli.

Eerder werd al bekend dat volgende week donderdag ook de 3FM Awards met publiek worden uitgereikt in Tivoli. Net als bij eerdere Fieldlab-proefevemenenten moeten bezoekers eerst negatief testen voordat ze naar binnen mogen.

Tijdens de show treden Son Mieux en The Vices op. Andere optredens van Chef'Special met het Metropole Orkest, Krezip, Nana Adjoa en Froukje zijn al eerder opgenomen en worden op schermen vertoond.

Andere bevestigde proefevenementen in Tivoli zijn de Nederlandse Bachvereniging op 21 april, Annelie op 22 april en De Sluwe Vos x Sjamsoedin op 24 april.

De Spot in Middelburg heeft Danny Vera, Spinvis en Blaudzun weten te strikken. In Het Paard in Den Haag staat RONDÉ op het podium, in de Doornroosje in Nijmegen Thijs Boontjes, in Gebouw T in Bergen op Zoom staat S10 en in Grenswerk in Venlo staan Jack Poels, Altin Gün en Sophie Straat. Sommige podia, zoals de Melkweg en Paradiso in Amsterdam, hebben de line-up nog niet bekendgemaakt.

De Stadsschouwburg Utrecht kondigde eerder al aan dat op 19, 20 en 21 april Toneelgroep Oostpool, Wende Snijders en Rayen Panday op het podium staan. Kleinere podia De Helling, Podium Hoge Woerd en de EKKO organiseren ook evenementen. Daar staan onder anderen WIES, Spinvis en Diederik Jekel.

Poppodia openen over twee weken

Dinsdag maakte het kabinet bekend dat onder andere poppodia en theaters weer voorzichtig bezoekers mogen ontvangen. Alle bezoekers moeten wel een negatieve sneltest kunnen laten zien.

Het gaat om theaters in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Arnhem, Breda, Haarlem en Alkmaar. De poppodia gaan op 22 april open met bekende locaties als het Paard in Den Haag, Hedon in Zwolle en 013 in Tilburg.