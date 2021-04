Rapper Appa heeft recent muziek opgenomen en overweegt wat hij daarvan gaat uitbrengen. Desondanks is hij van plan zijn muziekcarrière aan de wilgen te hangen omdat hij daarin zijn ei onvoldoende kwijt kan, vertelt hij in Bij Andy in de auto.

In 2007 kreeg Appa landelijke bekendheid met het nummer Ik heb schijt. Politicus Geert Wilders deed hetzelfde jaar aangifte tegen de rapper, nadat die over hem zei "Als iemand een kogel door z'n fucking kop schiet, vind ik dat niet erg".

"Ik wil nu echt gaan afronden, want ik heb het helemaal gehad met muziek", aldus Appa, die deel uitmaakte van rapformatie THC en meerdere albums uitbracht bij platenmaatschappij Top Notch. "Het motiveert me niet meer, het inspireert me niet meer."

"Ik ben een verhalenverteller en ik merk dat muziek heel beperkt is voor mijn gevoel", legt de ook van het nummer Stuntman bekende rapper uit. "In die drie, vier minuten die een nummer mag duren moet het origineel zijn, rijmen, leuk en fris zijn en creatief. Het heeft veel te veel haken en ogen. Ik schrijf liever een film of een boek."

Appa laat weten inmiddels veel geschreven te hebben en nu bezig te zijn met een boek. "Ik heb veel te zeggen", aldus de rapper, die in 2014 toegaf dat zijn uitgesproken mening misschien "commercieel onhandig" is.

Appa zou veertien jaar na het incident met Wilders serieus met de politicus in gesprek willen. "Oprecht, dus niet dom doen." De rapper, die in het echt Rachid El Ghazaoui heet, heeft naar eigen zeggen contact gezocht met de PVV-leider, maar kreeg geen reactie.