Olly Alexander is terug als Years & Years na een rol in de succesvolle serie It's A Sin over de aidsepidemie in het Verenigd Koninkrijk van de jaren tachtig. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger, die in 2015 doorbrak met de hit King, dat hij graag de sfeer van de dansvloer van de jaren tachtig wil terugbrengen in zijn nieuwe muziek.

"De jarentachtiginvloeden in mijn nieuwe muziek zijn zeker voor een groot deel te danken aan It's A Sin", vertelt Alexander, die drie jaar na het vorige Years & Years-album Palo Santo de nieuwe single Starstruck uitbrengt.

"Stel je voor dat je destijds op de dansvloer stond en je hoorde voor het eerst nummers van de Pet Shop Boys, Human League en Joy Division. De dansvloer is echt een heilige plek, zeker in die tijd. Je had dat ene moment om erin op te gaan, omdat het destijds zomaar had gekund dat je het nummer de rest van de maand niet meer zou horen. De energie en de geest van die liedjes is zo inspirerend."

Starstruck ontstond tijdens een verblijf op het platteland om nieuwe muziek te schrijven. "Ik schrijf nu al meer dan tien jaar liedjes en soms heb je een nummer dat in een hele korte tijd ontstaat. Het gebeurt niet vaak, maar als het lukt zoals bij Starstruck, is het resultaat vaak goed. Ik hou van de positieve en blije sfeer van het nummer. Dit is waarom ik muziek wil maken. Ik mis dansen en met mijn vrienden zijn. Dat heb ik in de muziek gestopt en dat voelt goed."

88 Olly van Years & Years over de uitdagingen van TikTok

Van band naar soloact

Years & Years scoorde als trio grote hits als King, Desire en Shine. Destijds schreef Alexander nog veel met bandmaatjes Mikey Goldsworthy en Emre Türkmen. Hoewel het tweede album al bijna volledig door Alexander en andere liedjesschrijvers werd gemaakt, verscheen vorige maand pas het nieuws dat Years & Years verdergaat als soloact van de zanger.

"Als ik heel eerlijk ben zat deze verandering er wel al langer aan te komen", geeft Alexander toe. "Ten tijde van Palo Santo hebben we de mogelijkheid ook al besproken. We hebben elkaar tien jaar geleden ontmoet en we zijn door de jaren heen veranderd en muzikaal wat uit elkaar gegroeid. De pandemie heeft geholpen om een heldere kijk op de situatie te krijgen waardoor we eerlijk tegen onszelf en elkaar konden zijn. Het is helemaal goed zo en we zijn nog vrienden."

207 Beluister Starstruck van Years & Years

Dat de zanger het nu voor het eerst alleen moet doen, realiseert hij zich maar al te goed. "Het voelt wel echt anders nu", zegt hij over de release van Starstruck. "Ik heb er vooral zin in, maar soms overvalt de angst me dat mensen de nieuwe muziek misschien niet leuk gaan vinden."

Tegelijkertijd wil hij de release van het aanstaande derde Years & Years-album vooral ook losser aanpakken. "Bij de vorige plaat was ik nogal controlerend en was alles tot in de puntjes gepland en dat probeer ik nu meer los te laten. Ik wil meer instinctief te werk gaan. Wat de volgende stap gaat worden, weet ik nog niet precies en dat is een beetje eng, maar ook heel leuk."