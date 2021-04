Fans van Coldplay worden volgens The Sun na twee jaar wachten eindelijk beloond. De band komt volgens de Britse krant binnenkort namelijk met een nieuw album, genaamd Music of the Spheres.

Volgens The Sun zou de band tijdens de lockdown nieuwe muziek hebben opgenomen. Daarnaast hebben bandleden Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman en Will Champion officieel een aanvraag ingediend om de naam van de plaat te laten registreren. Daarmee kunnen de mannen platen drukken, merchandise maken en reclame printen.

Het wachten is echter nog op de goedkeuring van die registratie. Eerder werd de naam afgewezen, maar nu is die nog in behandeling. Het is niet duidelijk waarom de naam nog niet is goedgekeurd, aldus de Britse krant.

Coldplay bracht sinds hun debuutalbum Parachutes uit 2000 acht studioalbums uit. Het recentste, Everyday Life, verscheen in 2019.