Hoewel Edwin Evers een enorm netwerk in de radiowereld heeft, is de voormalig radio-dj niet van plan zijn album Tijd te pluggen bij zijn oud-collega's. Als ze het alleen zouden doen om hem een handje te helpen, dan heeft Evers liever dat ze de plaat helemaal niet draaien, zegt hij woensdag in het AD.

"Speel het op de radio als je het mooi vindt, maar niet om oud-collega Edwin te helpen. Daar heb ik niets aan", aldus de 49-jarige Evers.

"Ik hoop overigens ook niet dat dat de reden is om het níét te draaien, omdat ze bang zijn dat luisteraars denken dat het een vriendendienst betreft. Luister onbevooroordeeld, dan ben ik tevreden."

Evers weet als geen ander hoe lastig het is muziek op de radio te krijgen: per week komen er niet meer dan twee of drie liedjes bij op de playlist. "Als je dan de pech hebt dat je iets uitbrengt tegelijkertijd met Snelle, BLØF of Suzan & Freek, dan ben je de klos."