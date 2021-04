Holland Zingt Hazes keert volgend jaar voor het tiende jaar op rij terug in de Ziggo Dome. De jubileumeditie vindt plaats op 11 en 12 maart, zo heeft producent MediaLane dinsdag bekendgemaakt. De kaartverkoop is direct begonnen.

Jeroen van der Boom, een van de drijvende krachten achter Holland Zingt Hazes, is trots dat de concertserie al zo lang succesvol is. "Tien jaar geleden begonnen we met een heel klein team aan Holland Zingt Hazes, dat kleine team is er nog steeds", zegt hij.

"Ons idee was om in de gedachte van André Hazes het concert op te bouwen, alsof hij binnen kon lopen en mee kon doen. En wat ik gaaf vind is dat wij wel mee zijn gegaan met de tijd, qua artiesten en show, maar nooit afgeweken zijn van het concept."

Ook in 2022 is Van der Boom weer aanwezig samen met Hazes' kinderen André en Roxeanne. De overige artiesten worden op een later moment bekendgemaakt.

De negende editie van Holland Zingt Hazes staat gepland op 5 en 6 november. Deze concerten zouden eigenlijk in maart plaatshebben maar werden vanwege de coronacrisis verplaatst.