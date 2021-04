Bij de uitreiking van de 3FM Awards in TivoliVredenburg zijn volgende week donderdag duizend mensen welkom. Het evenement is onderdeel van een nieuw proefevenement van Fieldlab.

"Ik ben heel blij dat we met 3FM een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek dat Fieldlab doet met diverse evenementen", reageert zendermanager Sharid Alles.

Alle initiatieven die ervoor zorgen dat evenementen weer mogelijk worden en poppodia open kunnen, juicht ze toe. "Daarom is 3FM met Fieldlab in gesprek gegaan en zijn we blij dat de awardshow het volgende Fieldlab-pilotevenement wordt."

Net als bij eerdere Fieldlab-proefevenementen mogen bezoekers alleen naar binnen als ze negatief op het coronavirus zijn getest.

Tijdens de show treden Son Mieux en The Vices op. Optredens van Chef'Special met het Metropole Orkest, Krezip, Nana Adjoa en Froukje zijn eerder opgenomen en worden op schermen vertoond.

De kaartverkoop voor de 3FM Awards begint woensdag om 10.00 uur. Luisteraars kunnen ook toegangskaarten winnen.