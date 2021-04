Rapper DMX, van wie de echte naam Earl Simmons was, is op vijftigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie in een verklaring laten weten. DMX verkeerde de afgelopen dagen in een vegetatieve toestand nadat hij vorige week vrijdagavond een hartaanval had gekregen. Dat was vermoedelijk het gevolg van een overdosis drugs.

"We zijn enorm verdrietig dat onze lieve DMX, geboren als Earl Simmons, op vijftigjarige leeftijd is overleden in het White Plains-ziekenhuis. Zijn familie was al die dagen bij hem toen hij in coma lag", laat de familie weten. "Earl was een vechter die heeft gevochten tot het einde. We zullen de tijd die we met hem gehad hebben altijd blijven koesteren."

Familie, vrienden en fans van DMX hielden eerder al een wake voor de rapper bij het ziekenhuis in New York waar hij een week geleden was opgenomen. Honderden mensen waren daarbij aanwezig. Ze scandeerden de naam van DMX, terwijl zijn muziek door luidsprekers te horen was.

Ook Tashera Simmons, de ex-vrouw van de rapper, en zijn verloofde Desiree Lindstrom waren bij de wake, net als enkelen van zijn kinderen. DMX kreeg vijftien kinderen bij verschillende vrouwen.

Donderdag werd al bekend dat ook de afgelopen dagen geen hersenactiviteit was vastgesteld bij de muzikant.

DMX werd bekend met nummers als Party Up, What's My Name en What These Bitches Want. Hij kwam in zijn leven vaak in aanraking met justitie, onder meer vanwege dierenmishandeling, belastingfraude en drugs- en wapenbezit.