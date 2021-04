DMX, echte naam Earl Simmons, is vrijdag op vijftigjarige leeftijd overleden. Hij werd gezien als een van de succesvolste rappers rond de millenniumwisseling, maar kwam ondanks zijn successen regelmatig in aanraking met justitie. Uiteindelijk werd een overdosis drugs hem waarschijnlijk fataal.

Simmons wordt op 18 december 1970 geboren in Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland. Hij groeit op in een onveilige omgeving en wordt regelmatig mishandeld door zijn moeder en haar partners - het contact met Simmons' vader werd al kort na zijn geboorte verbroken.

Als veertienjarige puber besluit Simmons om weg te lopen van huis om de nare thuissituatie te kunnen ontwijken. "Voordat ik de betekenis van het woord manipulatief kende, werd ik al zo genoemd", vertelt hij aan LA Times. "Ik speelde met mensen, zorgde ervoor dat ze op een bepaalde manier op me reageerden." Ook raakt hij verslaafd aan drugs, wat volgens Simmons tot een bipolaire stoornis leidde.

Simmons sloot vriendschappen met zwerfhonden

Hij vertelt dat hij op straat vriendschappen sloot met zwerfhonden, omdat hij zich met die dieren verbonden voelde. In zijn latere muziek gebruikt de artiest regelmatig hondengeluiden, 'blaft' hij zelf en noemt hij zichzelf een 'dog'. "Als mensen zo waren als honden, dan zag de wereld er een stuk beter uit", vertelt hij in het televisieprogramma Motown Live. "Hun liefde voor je is onvoorwaardelijk. Die van mensen niet."

Hij wordt kort daarna door zijn moeder naar een tehuis gestuurd en Simmons leert daar andere jongeren kennen die net als hij van hiphopmuziek houden. Hij wordt aangemoedigd om nummers te schrijven en rapper Ready Ron vraagt hem om een een muziekduo te vormen. Ze kiezen de naam DMX, afgeleid van de Oberheim DMX-drummachine, een elektronisch muziekapparaat dat de rapper gebruikte gedurende zijn tijd in het tehuis.

De artiest zet in die tijd ook zijn eerste stappen op het criminele pad. In 1986 steelt hij een hond en wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij ontsnapt, maar wordt door zijn moeder gedwongen om zichzelf aan te geven. Twee jaar later belandt hij opnieuw in de gevangenis, wegens het kapen en stelen van een auto.

Hij schrijft muziek in de gevangenis

Gedurende zijn tijd in de gevangenis besteedt DMX veel tijd aan het schrijven van nummers. Als hij wordt vrijgelaten, neemt hij mixtapes op, waarop hij zelfgeschreven teksten over reeds bestaande beats rapt. De cassettes verkoopt hij zelf op straat in New York, wat hem al wat fans oplevert. In 1991 schrijft het hiphopmagazine The Source een artikel over DMX, wat leidt tot nog meer bekendheid. Een jaar later tekent hij zijn eerste contract bij Ruffhouse, onderdeel van Columbia Records. Zijn debuutsingle Born Loser doet weinig in de hitlijsten en zijn contract wordt weer ontbonden.

De artiest geeft de moed niet op, gebruikt zijn connecties in de muziekwereld en is te horen op singles van bekende collega's als JAY-Z, Ja Rule en LL Cool J. In 1998 tekent hij bij het label Def Jam en scoort hij zijn eerste grote solohit: Get At Me Dog. Zijn debuutalbum It's Dark And Hell Is Hot belandt op de eerste plek in de albumlijst. Er worden vijf miljoen exemplaren van verkocht.

208 Beluister Get At Me Dog van DMX

Zijn grootste hit is Party Up

Zijn grootste hit Party Up, die regelmatig te horen is in het nachtleven, staat op DMX' derde album ...And Then There Was X, dat uitkomt in 1999. Er gaan ruim zes miljoen exemplaren van over de toonbank. Ook de singles What's My Name en What These Bitches Want worden grote hits.

Toch worden zijn muzieksuccessen overschaduwd door zijn problemen op misdaadgebied. In 1998 wordt hij beschuldigd van verkrachting. De aanklacht wordt later geseponeerd, maar het komt het imago van DMX niet ten goede.

Bij een inval in zijn huis worden wapens gevonden en ook wordt de artiest beschuldigd van dierenmishandeling, omdat hij thuis dertien pitbulls in een kooi houdt. Hij betuigt spijt en ontloopt een straf als hij belooft zich in te zetten voor een dierenwelzijnstichting. In de jaren daarna volgen nog vele aanhoudingen voor onder meer drugs- en wapenbezit, roekeloos rijgedrag en wederom dierenmishandeling.

DMX heeft vijftien kinderen

Simmons is ruim tien jaar getrouwd met Tashera en ze krijgen vier kinderen. In 2012 doen ze mee aan het programma Couples Therapy, waarin bekende stellen relatietherapie krijgen. Daarin komt aan het licht dat de rapper meerdere affaires heeft gehad gedurende zijn huwelijk met Tashera en zelfs ook kinderen bij andere vrouwen heeft verwekt. DMX heeft in totaal vijftien kinderen, ook uit andere relaties.

In 2017 wordt DMX beschuldigd van het plegen van belastingfraude. Hij zou tussen 2010 en 2015 geen inkomstenbelasting hebben betaald. Hij bekent schuld en wordt vrijgepleit, maar belandt kort daarna toch weer in de gevangenis als hij weigert te worden behandeld voor zijn drugsverslaving, iets wat de rechter wel van hem eiste. Hij moet een jaar zitten en ruim 2 miljoen dollar (bijna 1,7 miljoen euro) terugbetalen aan de belastingdienst. Begin 2019 komt hij vrij.

Drugs blijven een probleem voor de artiest: op 2 april neemt hij een overdosis en wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. Dit wordt hem uiteindelijk fataal.