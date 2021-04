Ernst Daniël Smid ziet zichzelf veranderen door de ziekte van Parkinson, vertelt hij in de nieuwe aflevering van Rooijakkers Over De Vloer.

"Als ik naar mezelf kijk op zo'n dag, denk ik: waar ben ik gebleven?", zegt de 67-jarige zanger tegen Art Rooijakkers.

"Ik ben zo'n ander mens aan het worden. Ik denk dat ik er nooit achter kan komen wie de echte is. Ben ik van huis uit zwaarmoedig, of is dat het beeld dat meekomt met de ziekte? Ik voel dat ik verander en ik ben er niet blij mee. Er zijn wel dingen die me rust geven en die niet meer moeten, maar ik ben een ander mens."

Smid, die een aantal jaren geleden te horen kreeg dat hij parkinson heeft, kan licht werk nog zingen, maar zwaar werk niet meer. Dat hij vorig jaar nog kon meedoen aan The Masked Singer vond hij een grote eer. "Daar ben ik de crew nog steeds zo dankbaar voor."

'Ik ga me niet verstoppen'

Hoewel hij merkt dat hij minder kan, wil Smid zich ook niet verborgen houden voor de buitenwereld. "In een succesvolle maatschappij wordt ziekte gezien als een zwakte. Maar ik wil niet het vonnis hebben gehad van: je hebt parkinson en je moet afscheid nemen van het leven. Ik ga me niet verstoppen."

Hij omschrijft zijn huidige gemoedstoestand als "verwachtingsloos". "Niet ambitieloos, dat niet. Ik wil nog wel graag dingen doen, maar of ik ze waar kan maken? Die twijfel, die maakt je af en toe schizofreen. Dat je denkt: ik ben Ernst Daniël, ik heb de techniek, ik heb het gekund. Zwemmen leer je ook nooit af. Maar het is wat het is."

Rooijakkers Over De Vloer is te zien op Videoland en wordt woensdagavond uitgezonden bij RTL 4. Smid brengt in september zijn autobiografie uit.