Justin Bieber heeft zondagavond, nog geen maand na zijn nieuwe album, zijn nieuwe ep Freedom uitgebracht. Daarop staan zes nummers die allemaal via de verschillende streamingdiensten te beluisteren zijn, meldt de zanger op sociale media.

Voor de tracks op Freedom werkte Bieber samen met BEAM, Brandon Love, Pink Sweats, Tori Kelly en Lauren Walters. Chandler Moore werkte aan meerdere nummers mee.

Freedom verschijnt nog geen maand nadat Bieber zijn zesde studioalbum Justice uitbracht. Dat album kwam op de eerste plek binnen in de albumlijst van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. In Nederland staat de plaat ook op nummer één in de Album Top 100.