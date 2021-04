Zangeres Hajja Hamdaouia is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar zoon en manager Chawki Sifaoui bekend. Ze was een muzikaal icoon en zong sinds de jaren vijftig het Marokkaanse levenslied met haar orkest.

Hamdaouia leed aan ernstige bloedarmoede en moest twee keer per maand bloedtransfusies ontvangen in het ziekenhuis. Afgelopen donderdag werd Hamdaouia opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in Rabat, waar ze maandagmiddag overleed.

De liedteksten van Hamdaouia waren sterk politiek geëngageerd. Ze verzette zich tegen de Franse overheersing in Marokko en werd na het zingen van een spottend lied over Mohammed Ben Aarafa, de toenmalige sultan van Marokko, naar Frankrijk verbannen. Daar was ze een van de eerste vrouwen die het Marokkaanse levenslied ten gehore bracht.

Ook zong ze openlijk over seks en liefde. Haar muziek was een moderne combinatie van aïta en chaabi, twee Marokkaanse muzieksoorten. Veel Marokkaanse muzikanten maakten eigen versies van haar nummers, die beschouwd worden als popklassiekers.

In augustus vorig jaar kondigde Hamdaouia aan te stoppen met het maken van muziek vanwege problemen met haar gezondheid. "Ik ben moe, ik kan dit niet langer doen", zei ze op de persconferentie waarin ze het einde van haar carrière aankondigde. Ook liet ze weten de rechten van haar muziek over te dragen aan Xena Aouita, een twintigjarige Marokkaanse zangeres die in de Verenigde Staten woont.