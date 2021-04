Brieven en andere memorabilia van The Beatles uit hun tijd in Hamburg gaan op 5 mei in Londen onder de hamer bij veilinghuis Bonhams, meldt The Guardian zondag. Richtprijzen voor de te veilen items zijn nog niet bekend.

The Beatles speelden voor hun grote doorbraak tussen augustus 1960 en december 1962 meer dan 250 shows in de Duitse havenstad.

Een aantal van de brieven is gericht aan fotografe Astrid Kirchherr (1938-2020). Zij was verloofd met de voormalige Beatle Stuart Sutcliffe, die zij in Duitsland had ontmoet. John Lennon schreef haar bijvoorbeeld dat zijn eerste vrouw Cynthia zwanger was van hun eerste kindje, Julian. Ook foto's, werkvergunningen, tekeningen en gedichten uit die tijd gaan onder de hamer.

Toen The Beatles op tournee naar Hamburg vertrokken, waren ze nog niet heel bekend. Hun grote doorbraak kwam dan ook daarna, weet ook veilingmeester Katherine Schofield. "Je kunt zeggen dat ze als jongens naar Duitsland kwamen en als mannen weer vertrokken."

Regelmatig worden Beatles-items geveild. In april 2020 bracht een handgeschreven songtekst van het nummer Hey Jude op een veiling nog 830.000 euro op.