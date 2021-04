Drummer Oscar Kraal is donderdag op vijftigjarige leeftijd overleden. Hij drumde onder meer voor Van Dik Hout, Milow en Anouk en was werkzaam bij het Conservatorium van Amsterdam.

Kraal, die sinds 2018 bij Van Dik Hout drumde, leed al enige tijd aan alvleesklierkanker.

"Tot ons grote verdriet is Oscar Kraal overleden", schrijven de bandleden van Van Dik Hout op Twitter. "Na een ongelijke strijd, die hij met ongelooflijk veel kracht onderging, kwam er een einde aan een leven vol muziek en liefde. Oscars drummen, persoonlijkheid en vriendschap dragen we voor altijd met ons mee in ons hart."

Milow schrijft op Instagram dat hij Kraal in 2010 voor het eerst ontmoette in Tunesië, waar hij optrad met Candy Dulfer. "Een paar jaar later, in 2014, kwam hij bij mijn liveband. Ik was zo gelukkig dat onze paden elkaar hadden gekruist en hij onderdeel werd van de Milow-familie. Hij was een geweldige drummer, maar vooral herinner ik me zijn passie, gevoel voor humor, empathie en geweldige levenslust."

Kraal, op de foto in het midden te zien achter Milow, had een vriendin en twee kinderen.