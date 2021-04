De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Olivia Rodrigo - deja vu

Olivia Rodrigo beleefde aan het begin van dit jaar haar grote doorbraak met haar debuutsingle drivers license. Het nummer brak verschillende records en belandde in alle grote hitlijsten op de eerste plaats. De zangeres kondigde donderdag aan dat haar debuutalbum in mei verschijnt. Het nummer deja vu is de tweede single. Rodrigo schreef deja vu net als drivers license samen met Daniel Nigro. In het nummer zingt ze over haar ex-vriend die met zijn nieuwe vriendin dezelfde dingen doet als hij tijdens hun relatie met haar deed.

Krezip - Seventeen

Krezip keerde in 2019 na jaren van afwezigheid terug voor een optreden op Pinkpop en een concertreeks in de Ziggo Dome. De Tilburgse band maakte ook de plaat Sweet High. In de afgelopen tijd zaten de leden van Krezip evenmin stil. Eerder dit jaar verscheen al de single You Are Not Alone en inmiddels is de opvolger Seventeen een feit. "Tijdens het schrijven van Seventeen hadden we het gevoel even te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid. Even weg van de wereld die nu zo op z'n kop staat, even mijmeren over hoe vanzelfsprekend alles eerst toch was en hoe we dat allemaal maar voor lief namen", vertelt de band van Jacqueline Govaert op Instagram.

Oscar and the Wolf - James

Oscar and the Wolf keert na ruim drie jaar terug met nieuwe muziek. De Belgische act rondom zanger Max Colombie bracht in 2017 een tweede album uit en een jaar later volgden enkele singles. Nu is Oscar and the Wolf terug met de single James, die waarschijnlijk een voorproefje is van een later te verschijnen derde album. Colombie schreef het meer dan vijf minuten durende nummer in zijn eentje.

Demi Lovato en Ariana Grande - I Met Him Last Night

Demi Lovato brengt voor het eerst sinds haar bijna fatale overdosis in 2018 een album uit. De plaat heet Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over en bevat singles als Anyone, I Love Me en OK Not To Be OK. Het album verschijnt in dezelfde week als de vierdelige documentaireserie op YouTube waarin Lovato vertelt over haar verslaving en het afkicken. De zangeres zingt daar ook uitgebreid over op het album. Ook nam ze het nummer I Met Him Last Night op met collega Ariana Grande.

Miss Montreal - Alles

Na haar deelname aan het programma Beste Zangers besloot Sanne Hans met haar mededeelnemers Suzan & Freek de studio in te duiken. Daar kwam Miss Montreals nieuwe single Alles uit voort. Op Instagram omschrijft Hans ze als "de leukste en meest getalenteerde lieverds". "Na de Beste Zangers was er die klik en ging het schrijven heel natuurlijk. Lekker met een drankje erbij, ervaringen delen, terwijl Suzan op de piano aan het pingelen was", vertelt Hans, die haar ook piano liet spelen in de uiteindelijke versie van het nummer.

Dani en Hanin - Where Everybody Knows Your Name

Dani van Velthoven en Hanin Al Kadamani traden tijdens The voice of Holland al eens samen op. Van Velthoven kwam als winnaar uit de bus, maar het duo verrast fans nu met een cover van Where Everybody Knows Your Name. Tijdens The Voice zongen ze samen al Adeles nummer Hello, waarbij Al Kadamani een couplet in het Arabisch zong. Van Velthoven bracht na zijn winst de single Magical Powers uit.

