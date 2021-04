Ryan Babel brengt vrijdag het eerste nummer van zijn debuutalbum uit. Op de plaat, die later dit jaar moet verschijnen, wil hij zijn levensverhaal vertellen.

"Het gaat over hoe ik opgroeide en het verloop van mijn voetbalcarrière, maar ook over de ups en downs in het leven en hoe ik mij heb herpakt", aldus de Oranje-international, die momenteel voor Galatasaray speelt.

Het idee om zijn levensverhaal door middel van muziek te vertellen, is deels geïnspireerd op een verzoek van een paar journalisten. "Zij benaderden mij vorig jaar, toen ik onder contract stond bij Ajax, om een autobiografie te maken. Een boek dus."

"Maar ik ben nog niet klaar als voetballer, dus dat weigerde ik toen. Maar het inspireerde mij wel om deze muziek te maken", zegt Babel, die rapper JAY-Z als een van zijn grootste inspiratiebronnen voor dit album ziet.

'Kon me volledig concentreren op muziek'

Vanwege de coronacrisis werd de Eredivisie vorig jaar vroegtijdig afgebroken. De vrije tijd die daardoor ontstond, gebruikte Babel om de studio in te duiken. "Toen had ik plotseling tijd over. Los van een rondje door het bos rennen of een boek lezen was er weinig te doen", vertelt de aanvaller. "Ik kon me dus volledig concentreren op mijn muziek".

Babel denkt nog niet aan stoppen als voetballer, maar wil na zijn voetbalpensioen misschien wel verder in de muziek. Het is nog onduidelijk wanneer zijn debuutalbum uitkomt. "Mogelijk rond augustus. We moeten even goed kijken wat handig is, met name met het oog op het EK voetbal. Mensen moeten niet denken dat ik me in de voorbereiding daarop alleen maar met muziek bezighoud."

De nieuwe plaat telt in totaal acht nummers. Het eerste, Young Champ, wordt vrijdag uitgebracht. Op het album staan ook samenwerkingen met artiesten als Adje en Cho.