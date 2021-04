Miss Montreal, die vrijdag het nummer Alles uitbrengt, denkt tegenwoordig niet meer in albums bij het maken van nieuw werk.

"Daar doe ik niet echt meer aan", vertelt de zangeres, die eigenlijk Sanne Hans heet, aan het AD.

"Vaak merkte ik dat ik van de tien liedjes er vijf echt heel goed vond en de andere vijf vond ik achteraf dan toch niet helemaal mijn ding. Dat wil ik niet meer, ik breng liever een EP uit met vijf topliedjes."

Volgens de zangeres is het uitbrengen van een plaat in deze tijd van streamen ook niet meer noodzakelijk. "Niet dat ik zo groot ben op Spotify, hoor. Ik ben geen artiest als Snelle. Als hij een album uitbrengt, wordt elk liedje heel veel gedraaid. Mijn publiek is diverser, dat bestaat uit zowel jongeren als ouderen."