De Zwitserse zanger Patrick Juvet is overleden. Hij stierf donderdag op zeventigjarige leeftijd in Barcelona, zo heeft zijn agent bekendgemaakt aan het Franse persbureau AFP.

Juvet, die op jonge leeftijd actief was als model, speelde zich in 1973 in heel Europa in de kijker dankzij zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Hij werd in Luxemburg met het liedje Je vais me marier, Marie twaalfde, twee plaatsen hoger dan de Nederlandse inzending Ben Cramer.

In de tweede helft van de jaren zeventig scoorde Juvet enkele internationale hits. De discoliedjes Got a Feeling en I Love America werden in 1978 ook bescheiden hits in Nederland.

Waaraan Juvet is overleden, is nog niet bekend.