Olivia Rodrigo, die onlangs een grote hit scoorde met drivers license brengt op 21 mei haar debuutalbum uit. *O*R telt elf nummers, maakt de pas achttienjarige Amerikaanse zangeres en actrice bekend.

In de aanloop naar de verschijning van haar album lanceerde Rodrigo donderdag haar tweede single deja vu.

Of die het succes van haar debuut kan evenaren is nog maar de vraag. Dat nummer brak begin dit jaar wereldwijd record op record en belandde in alle belangrijke hitlijsten op de eerste plaats.

De tot nu toe vrij onbekende zangeres scoorde streamingcijfers die zelfs de grootste artiesten nog niet hebben behaald. Ze was voorheen alleen bekend van haar rol in de Disney+-serie High School Musical: The Musical: The Series en de Disney-serie Bizaardvark.