Paul Simon heeft de de rechten van zijn muzikale oeuvre verkocht aan platenmaatschappij Sony Music, meldt The Guardian donderdag. Het bedrag dat met de verkoop gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Simon is een nieuwe naam in het rijtje van muzikanten die de rechten op hun muzikale oeuvre hebben verkocht. In december verdiende Bob Dylan naar verluidt 300 miljoen dollar (ongeveer 250 miljoen euro) door afstand te doen van zijn muziekrechten.

In een reactie laat Simon weten blij te zijn met de deal. De baas van de publicatieafdeling van Sony Music noemt de overeenkomst "een grote eer".

De 79-jarige Simon is sinds de jaren vijftig actief in de muziek en bracht twaalf studioalbums uit. De muzikant werd bekend als helft van het muzikale duo Simon & Garfunkel, waarmee hij hits scoorde met Art Garfunkel. Voor het televisieprogramma Nick, Simon & Kees: Homeward Bound stortten zangers Nick en Simon zich in 2020 in het leven van hun muzikale helden Simon & Garfunkel.