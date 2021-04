Ryan Babel speelt nu nog voor Oranje en Galatasaray, maar met zijn 34 jaar wordt hem steeds vaker gevraagd wat hij na zijn voetballoopbaan wil doen. In gesprek met Het Parool zegt hij zichzelf eerder terug te zien in de muziekwereld dan als trainer.

In 2005 was Babel al te horen op een nummer van Lange Frans & Baas B en de profvoetballer is altijd met muziek bezig geweest. Binnenkort verschijnt zijn autobiografie in de vorm van een album, waarvoor het idee ontstond nadat hij door diverse journalisten werd benaderd voor een boek over zijn leven.

"Of ik wilde terugblikken, vroegen ze, maar voor mijn gevoel is dat nog te vroeg. Ik heb nog geen moment gedacht aan stoppen met voetbal. Het bracht me wel op een idee. Via muziek druk ik me makkelijk uit. Waarom zou ik mijn verhaal niet op mijn eigen manier vertellen?"

Het album laat nog even op zich wachten, maar vrijdag verschijnt het eerste nummer Young Champ. Een mogelijk tweede album kan er ook nog komen. "Wij voetballers zijn intelligent genoeg om aan te voelen wanneer er tijd is om even iets anders te doen. Sommige spelers besteden die tijd aan hun PlayStation, wij gaan de studio in. Een jongen als Memphis (Depay, red.) zal altijd betrokken blijven bij de muziekwereld. Dat is ook mijn plan. Als het niet als artiest is, dan met mijn platenlabel, dat ik al bijna tien jaar heb."