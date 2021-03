Nederlandse festivalgangers kunnen weer twee festivals uit hun agenda halen. Het hiphopfestival WOO HAH! in Beekse Bergen is geannuleerd en Bospop in Weert is verplaatst naar volgend jaar, maakten de organisaties bekend. Beide festivals zouden in juli plaatsvinden.

Waar Bospop heeft besloten de editie op te schuiven naar 8 tot en met 10 juli 2022, kiest WOO HAH! ervoor de komende editie af te blazen en alle tickethouders hun geld terug te geven.

Ruud Lemmen, de directeur van het hiphopfestival, zegt dat het dit jaar niet haalbaar is het evenement te laten plaatsvinden. "Ondanks berichten over garantiefondsen, op stoom komende vaccinatiecampagnes, testevenementen en andere straaltjes licht aan het einde van een heel lange tunnel, komt juli 2020 nog te vroeg om WOO HAH! te organiseren."

De data voor de eerstvolgende editie van WOO HAH! zijn al wel gepland: 8 tot en met 10 juli 2022.

Meerdere Nederlandse festivals veranderden hun plannen dit jaar opnieuw vanwege de coronacrisis. Zo is Paaspop, traditiegetrouw in april de opener van het festivalseizoen, verplaatst naar 3 tot en met 5 september. Dinsdag werd bekend dat Pinkpop weer met een jaar is opgeschoven.