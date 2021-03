Het is in juli tien jaar geleden dat Amy Winehouse (27) is overleden. Daarom werkt de BBC aan een nieuwe documentaire over het leven van de zangeres, vertelt door de ogen van haar moeder Janis. De docu verschijnt later dit jaar.

"Ik heb niet het gevoel dat de wereld de echte Amy, degene die ik heb opgevoed, kende", vertelt Janis Winehouse aan de BBC.

Amy Winehouse brak in 2006 door met haar tweede album Back To Black, waarvoor ze vijf Grammy's kreeg. De zangeres, die met verslavingen worstelde, overleed op 23 juli 2011 aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging.

"Ik kijk uit naar de kans om meer begrip voor haar komaf te geven en een beter beeld van de echte Amy te schetsen", zegt Janis Winehouse. De vrouw was tussen 1976 en 1993 getrouwd met Amy's vader Mitch.

Niet alleen Winehouse komt in de documentaire aan het woord, maar ook andere familieleden en vrienden zullen verhalen over de zangeres ophalen. Het gaat volgens de BBC om een "nieuwe door vrouwen geleide interpretatie van haar leven, liefdes en nalatenschap".

De documentaire met de werktitel Amy Winehouse: 10 Years On is niet de eerste die over Amy Winehouse is gemaakt. In 2015 verscheen de film Amy, van regisseur Asif Kapadia, die de Oscar voor beste documentaire won.