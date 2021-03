De organisatie van Pinkpop heeft tot op het laatste moment geprobeerd een programma neer te zetten dat aan de eigen kwaliteitseisen voldoet. Festivaldirecteur Niek Murray laat aan NU.nl weten dat het besluit om het festival naar volgend jaar te verplaatsen, maandag pas werd genomen.

"We hebben tot het allerlaatste moment geprobeerd om voor augustus een interessant programma te kunnen samenstellen", zegt Murray. "Dat viel gedurende het afgelopen weekend in duigen, toen we van bepaalde artiesten waar we mee bezig waren te horen kregen dat ze het niet aandurfden om iets toe te zeggen. Dan is het beste om het maar weer een jaar uit te stellen, hoe moeilijk dat ook is."

Dinsdag maakte de organisatie bekend dat Pinkpop dit jaar niet zal plaatsvinden en opschuift naar 17, 18 en 19 juni 2022.



Murray zag de laatste maanden hoe de grote 'junifestivals' in andere landen stuk voor stuk hun edities annuleerden. "Dan wordt het wel moeilijk voor een act die een tournee van zes optredens heeft waarvan er twee of meer shows uitvallen. Die bands hebben met gigantische opstartkosten te maken."

Alternatief festival was geen optie

Een afgeslankt Pinkpop met vooral Nederlandse artiesten was voor de organisatie geen optie: "We hebben eigenlijk altijd gezegd dat grote internationale artiesten met een dagelijkse topheadliner per dag het DNA van Pinkpop bepalen. En dan hebben we het echt over stadionvullende acts."

"Daarnaast wilden we andere festivals die al veel Nederlandse bands hebben geprogrammeerd, niet voor de voeten lopen. Mensen hebben een kaartje gekocht voor Pearl Jam, The Red Hot Chili Peppers en Post Malone. Die verwachten dat ook en dat willen we ook brengen."



Murray hoop dat bezoekers hun kaartje, net als vorig jaar, houden en vertrouwen blijven hebben. "Maar als mensen dat niet kunnen of willen, dan snappen we dat natuurlijk ook."



Een alternatief festival onder een andere naam was voor de organisatie geen optie. "We hebben natuurlijk het evenemententerrein in Landgraaf waar we al sinds 1988 zitten. Daar hebben we een doorlopende milieuvergunning voor, maar er is een termijn van zes maanden voor het aanvragen van een groot evenement. Dus eigenlijk hebben we daar niet over nagedacht. Een nieuw evenement in de markt zetten is ook een behoorlijke investering. Dat is in deze tijd niet slim om te doen."