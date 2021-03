De organisatie van het Britse Glastonbury Festival komt met een eenmalig livestreamevenement als alternatief voor het opnieuw gecancelde festival. Op 22 mei treden onder anderen Coldplay, Jorja Smith, HAIM en Michael Kiwanuka aan op het terrein van Worthy Farm, waar het festival normaal plaatsvindt.

"We hopen dat dit een klein beetje Glastonbury naar jullie huiskamers kan brengen en dat we voor één avond met mensen over de hele wereld samen kunnen komen op de boerderij", zegt medeorganisator Emily Eavis.

Kaartjes voor het evenement zijn direct in de verkoop gegaan. De opbrengst gaat naar Glastonbury's belangrijkste goede doelen: Oxfam, Greenpeace en WaterAid. Ook wordt een deel gebruikt om een terugkeer van het festival in 2022 veilig te stellen.

Glastonbury werd in januari als een van de eerste festivals voor het tweede jaar op rij geannuleerd. Mogelijk wordt er in september iets georganiseerd, als de maatregelen dat toelaten. Het gaat dan wel om een veel kleiner evenement.

Normaal komen er zo'n 200.000 mensen op Glastonbury af. Het is daarmee een van de grootste en populairste festivals van de wereld.