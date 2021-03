Emma Heesters heeft in haar carrière gemerkt dat vrouwen in de muziekindustrie elkaar niet per se steunen. Volgens de zangeres zou er zelfs sprake zijn van afgunst.

De 25-jarige Heesters vertelt in Grazia over haar debuut als lingeriemodel en dat het gevoel tussen de vrouwen op de set heel anders was dan ze gewend is. "De andere modellen moedigden me aan en steunden me in het proces. Dat hielp enorm om mezelf te zijn."

"In de muziekindustrie is dat vaak anders. Als zangeressen elkaar tegenkomen, is er vaak sprake van afgunst. Zo jammer is dat, omdat ik nu heb gemerkt dat vrouwen onderling juist het beste in elkaar naar boven kunnen halen", aldus de zangeres die in 2019 nog meedeed aan De Beste Zangers.

De steun van de andere vrouwen hielp haar zich zelfverzekerd te voelen, terwijl ze normaal gesproken toch niet altijd tevreden is. "Maar ik zit nu veel lekkerder in mijn vel dan vroeger. En dat heeft weinig met mijn kledingmaat te maken, meer met hoe ik me voel."

"Vroeger heb ik veel gedanst, klassiek en modern. Als ik dan iets aankwam, hoorde ik dat meteen: let erop dat je niet te dik wordt. Dat legde een grote druk op me, omdat ik zelf ook begon te denken dat ik te stevig werd, terwijl dat helemaal niet zo was. Nu denk ik: het zal allemaal wel."