De Amerikaanse versie van The Voice heeft er met Ariana Grande een nieuwe coach bij. De zangeres neemt het stokje over van Nick Jonas in het 21e seizoen van de talentenjacht, kondigt ze aan op Instagram.

Grande schrijft op Instagram dat ze er erg veel zin in heeft om als coach aan de slag te gaan. Ze zal in het nieuwe seizoen samen met haar team proberen het programma te winnen ten koste van haar collega's Kelly Clarkson, Blake Shelton en John Legend.

In de Verenigde Staten wordt net als in Nederland regelmatig gewisseld van coaches. Countryzanger Shelton is de enige coach die tot nu toe elk seizoen van de partij was. Maroon 5-zanger Adam Levine was in de eerste zestien seizoenen als coach te zien. Ook onder anderen Christina Aguilera, Alicia Keys, Shakira, Gwen Stefani, Pharrell Williams, Usher en Miley Cyrus begeleidden enkele seizoenen een groep kandidaten.

Voor Grande is het de eerste keer dat ze in de jury van een talentenjacht plaatsneemt. De zangeres heeft inmiddels zes albums op haar naam staan en scoorde wereldwijde hits met nummers als thank u, next, no tears left to cry en Break Free.