Het festival Pinkpop is voor de tweede maal met een jaar verplaatst, zo laat de organisatie dinsdag weten. Het driedaagse festival wordt georganiseerd op 17, 18 en 19 juni 2022.

"Met pijn in ons hart moeten we helaas de 51e editie van Pinkpop opnieuw met een jaar verplaatsen", aldus de organisatie.

"Pinkpop is traditiegetrouw een festival met grote internationale headliners en acts en dat gaat helaas voor dit jaar gewoon niet lukken. Met het wegvallen van Pearl Jam en al eerder Post Malone, begint de line-up er voor dit jaar niet goed uit te zien."

Het is volgens de organisatie niet meer mogelijk om het festival later dit jaar te organiseren. "Ondanks de steun van het garantiefonds is dit om meerdere redenen niet haalbaar voor ons."

Omdat de huidige situatie te onzeker is, is besloten het festival opnieuw met een jaar uit te stellen.

Reeds gekochte kaartjes blijven geldig in 2022. De band Pearl Jam, die in 2020 en 2021 de headliner zou zijn, zal volgend jaar alsnog een van de hoofdacts zijn.