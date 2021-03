Zingen op televisie wil Rob de Nijs niet meer, want het levert hem te veel stress op. De 78-jarige zanger vertelt in De Telegraaf dat hij echter wel hoopt nog een afscheidsconcert te kunnen geven.

De zanger, die in 2020 bekendmaakte Parkinson te hebben, benadrukt in de krant dat het niet slechter gaat met zijn gezondheid. Dat is dan ook niet de reden dat hij niet op televisie wil zingen.

"Ik heb me mijn hele carrière lang druk gemaakt over het geluid en de tekst en de wetenschap dat er miljoenen mensen keken. Dat zoek ik niet meer op, het ís mooi geweest", aldus De Nijs.

Een gepland afscheidsconcert moest door de coronacrisis worden verplaatst, maar de artiest hoopt dat van uitstel geen afstel komt.

"Iedereen wil dat graag. Ik ben heel blij dat ik deze week mijn eerste Pfizer-injectie heb gehad, de datum voor de tweede staat ook al. Dat is wel een zorg minder, straks. We hebben natuurlijk een jonge zoon (De Nijs werd in 2012 vader van zoon Julius, red.) die naar school gaat en het daar gemakkelijk kan oplopen zonder het zelf te krijgen. Daar hoeven we ons dan geen zorgen meer om te maken. En hoe het verder gaat? Dat concert zou ik graag doen, maar het gaat nu niet. En dat ligt niet eens aan mij."