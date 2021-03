Céline Dion is een van de artiesten die dit jaar een eredoctoraat in de muziek ontvangt van de Berklee College of Music in Boston. Het eredoctoraat is een onderscheiding voor artiesten die een buitengewone prestatie in de muziekwereld hebben geleverd.

"Ik ben vereerd om een eredoctoraat te ontvangen van de zeer gewaardeerde Berklee College of Music", schrijft de 52-jarige zangeres op Twitter. "Ik voel mij bevoorrecht dat ik me in het gezelschap bevind van ongelofelijk getalenteerde artiesten die deze onderscheiding in de loop der jaren ook hebben ontvangen".

Ook zanger Pharrell Williams, saxofonist Donald Harrison, pianist Andre Watts, Broadway-ster Chita Rivera en gitarist Chad Hugo ontvangen dit jaar de onderscheiding.

Berklee College reikte eerder eredoctoraten uit aan onder anderen Aretha Franklin, Missy Elliott, Justin Timberlake en John Legend.