Dani van Velthoven mag dan vrijdagavond tot winnaar van het elfde seizoen van The voice of Holland zijn uitgeroepen; zelf is hij geen groot fan van zijn eigen stemgeluid. De zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat zijn deelname aan de talentenjacht hem wel heeft laten wennen aan zijn stem. "Ik heb er nu een minder hartgrondige hekel aan."

De 21-jarige Van Velthoven kan een dag na zijn overwinning nog maar moeilijk geloven wat hij heeft bereikt. "Mijn hele leven stond het afgelopen jaar in het teken van The Voice. Het is zo'n bizar gevoel dat het nu voorbij is en vooral dat ik gewoon heb gewonnen. Het voelt nog steeds raar om dat uit te spreken", aldus de zanger.

Van Velthoven leek elke week weer verbaasd als hij een ronde verder kwam. "Ik vind mijn eigen stemgeluid gewoon niet zo mooi, dus dan is het moeilijk in te schatten of je het goed hebt gedaan."

“Soms voelde het gewoon alsof iedereen me in de maling nam. Dan vond ik zelf dat iets niet zo goed ging en dan was iedereen alsnog lyrisch. Dan dacht ik: jullie zijn aan het lullen.”

Alle positieve reacties op zijn optredens konden hem ook niet altijd overtuigen. "Soms voelde het gewoon alsof iedereen me in de maling nam. Dan vond ik zelf dat iets niet zo goed ging en dan was iedereen alsnog lyrisch. Dan dacht ik: jullie zijn aan het lullen. Maar dan vonden ze mijn optreden gewoon oprecht wel goed."

"Door het inzingen, repeteren en de video's die worden gemaakt, werd ik ertoe gedwongen mezelf steeds te horen. Hoe vaker ik het hoor, hoe meer ik wel aan mijn stem ga wennen. Die hartgrondige hekel die ik eraan had, is nu wel minder, en ik ben me vooral bewuster geworden van mijn skills als zanger."

Het moment waarop Dani van Velthoven hoort dat hij The voice of Holland heeft gewonnen. Het moment waarop Dani van Velthoven hoort dat hij The voice of Holland heeft gewonnen. Foto: RTL

'Hopelijk kan ik snel met Anouk werken'

Van Velthoven is onder de indruk van het talent van de achttienjarige Sem, die hij in de eindstrijd versloeg. "Eigenlijk was hij de meest steady kandidaat van dit seizoen. Hij heeft gewoon geen fouten gemaakt. Het is bizar wat hij allemaal al kan op zijn leeftijd."

Dat zijn coach Anouk niet fysiek bij de shows aanwezig kon zijn wegens haar astma en het verhoogde risico met het oog op het coronavirus, deerde Van Velthoven over het algemeen niet. "Het enige lastige was dat ik soms via via te horen kreeg wat ze wilde doen voor mijn optredens. Ik moest dan mijn eigen ideeën opzij schuiven terwijl ik niet wist waarom zij bepaalde keuzes maakte. Toen hebben we daar goed over gepraat en dacht ik: Anouk, ga vooral door met wat je doet, ik ben overtuigd!"

De zanger hoopt dan ook in de toekomst met haar te kunnen werken. "Hopelijk kan dat snel, als ze gevaccineerd is. Ik vind haar heel leuk en makkelijk om mee te werken."

'Acda en De Munnik wilden een foto met mij, bizar'

Ook producer Wouter Hardy, die onder meer Arcade van Duncan Laurence en de Zwitserse Songfestival-inzending van dit jaar produceerde, staat op het lijstje van Van Velthoven. "Ik vind zijn stijl echt fantastisch en ik denk dat het een goede match zou zijn voor mij."

Dat hij Laurence, een artiest tegen wie hij opkijkt, al heeft ontmoet in de talkshow Beau, vindt hij ook nog moeilijk te bevatten. "Een jaar geleden keek ik naar deze artiesten op televisie en nu krijg ik gewoon de kans met ze te spreken. Thomas Acda, Paul de Munnik en Typhoon vroegen me backstage bij The Voice om een foto, omdat hun familie voor mij was. Dat is bizar, maar ik kan er wel aan wennen."