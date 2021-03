Hoewel Henny Vrienten op 72-jarige leeftijd nog de ambitie heeft om een nieuwe band te beginnen, ziet hij het niet voor zich om dit met zijn muzikale familie te doen. In gesprek met het AD vertelt hij dat hij op werkgebied te dwingend is om met zijn kinderen te werken.

Hoewel Vrienten wel vaker met zijn zoon Xander optreedt en zij samen zelfs een seizoen als huisband bij De Wereld Draait Door fungeerden, ziet de voormalig Doe Maar-zanger het niet zitten om een hele band met zijn kinderen te vormen.

Vrienten wil dit niet omdat hij dan naar eigen zeggen een "pijnlijk detail" over zichzelf moet onthullen. "Ik ben van nature heel vriendelijk, maar als ik in een band zit, moet het gaan zoals ik het in gedachten heb", aldus de zanger.

"Zo zei ik tegen Ernst Jansz toen ik bij Doe Maar kwam: het is een te gek bandje, maar we moeten alleen reggae maken, geen calypso meer of andere stijlen. Op zo'n moment ben ik redelijk dwingend. Zoiets kan ik iemand aandoen die vrijwillig met mij werkt, maar niet mijn kinderen", vindt de zanger.

"Zij zeggen ook meteen: ja pap, lijkt ons leuk, maar we gaan natuurlijk niet precies doen wat jij wil. In die strijd heb ik geen zin. Dus ik weet nog niet wat voor band het wordt."

Vrienten trad de afgelopen jaren vooral op met zijn band Vreemde Kostgangers, die verder bestond uit Boudewijn de Groot en George Kooymans. De band moest noodgedwongen stoppen, omdat Kooymans aan de spierziekte ALS lijdt.