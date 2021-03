Bij de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in mei zal Belarus niet van de partij zijn. Het land is door organisator European Broadcasting Union (EBU) op de vingers getikt wegens het schenden van de regels rond de inzending en het niet op tijd inzenden van een nieuwe versie.

Op 10 maart liet de EBU aan de Belarussische omroep BTRC weten dat de inzending van de band Galasy ZMesta in strijd is met de regels. De tekst van het lied Ya Nauchu Tebya past volgens de EBU niet in de niet-politieke aard van de zangwedstrijd.

De Songfestival-inzending van Belarus leidde tot flink wat kritiek. Inwoners van het land gingen al maanden de straat op om te protesteren tegen het regime van president Alexander Lukashenko, maar de tekst van de band Galasy ZMesta roept juist op tot het volgen van de gevestigde orde.

Er moest daarom een nieuw nummer worden ingestuurd, maar ook dat paste volgens de Songfestival-organisatie niet binnen de regels van de competitie. Omdat de BTRC vervolgens niet op tijd een derde inzending heeft opgestuurd, doet Belarus in mei niet mee aan het Songfestival in Rotterdam.